È deceduto all'età di 68 anni l'ex giocatore brasiliano, noto come la Mano Santa, che contribuì alla crescita del basket a Caserta. La sua carriera in Italia iniziò nel 1982 con la squadra Snaidero, rimanendo fino al 1990, prima di trasferirsi a Pavia. La sua presenza nel campionato italiano ha lasciato un segno duraturo nel panorama sportivo.

Se ne è andato Oscar Schmidt, uno dei più grandi realizzatori che il basket abbia mai conosciuto. Il brasiliano è morto oggi a 68 anni, a Santana do Parnaíba, nell'area metropolitana di San Paolo, dopo essersi sentito male. La causa del decesso non è stata resa nota ma l'ex stella di Caserta, dove arrivò nel 1982, e Pavia era malato da tempo per un tumore al cervello. In un comunicato, la famiglia di Oscar ha espresso il proprio cordoglio e ricordato la sua carriera. La veglia funebre e la sepoltura saranno riservate ai familiari e agli amici più stretti. "È con profondo rimpianto che annunciamo la scomparsa di Oscar Schmidt, uno dei più grandi nomi nella storia del basket mondiale e una figura di immenso valore umano e sportivo - si legge nel comunicato -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Oscar, leggenda del basket. È morta a 68 anni la Mano Santa che fece grande Caserta

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