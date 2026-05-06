Evaristo Beccalossi si è spento, lasciando un vuoto tra i tifosi dell’Inter. Arrivato nel 1978, ha trascorso sei stagioni con la maglia nerazzurra, partecipando a 216 partite tra campionato e coppe e segnando 37 gol. La sua carriera con la squadra si è conclusa diversi anni fa, ma il suo nome resta legato a un’epoca memorabile del club.

Prelevato dall'Inter al termine della stagione 1977-1978, in nerazzurro collezionò sei stagioni con 216 presenze, tra campionato e coppe, realizzando 37 reti. La raffinata penna di Gianni Brera lo aveva ribattezzato 'Driblossi'. L'arte di dribblare, di saltare gli avversari con azzardi sfrontati, era il timbro del suo calcio ed era il modo più romantico per far innamorare i tifosi “Lui non giocava con il pallone, era il pallone che giocava con lui. Lui non lo calciava, l’accarezzava riempiendolo di coccole”,nessuno meglio di Peppino Prisco, vicepresidente dell’Inter dal 1963 al 2001, poteva fotografare meglio la figura di Evaristo Beccalossi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Evaristo Beccalossi, addio alla leggenda nerazzurra che ha fatto sognare i tifosi

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