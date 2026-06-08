Adagio con brio commedia musicale al CTI

Notizia in breve

Una commedia musicale si è svolta al CTI, portando in scena “Adagio con brio”. Lo spettacolo, realizzato dagli allievi del primo anno della Scuola di Teatro mattutino, si è caratterizzato per toni ironici e momenti di nostalgia. La rappresentazione ha unito humor e sensibilità, offrendo un’esibizione che ha coinvolto il pubblico. La produzione ha concluso il primo ciclo formativo degli studenti, evidenziando le capacità acquisite nel corso.