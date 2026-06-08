Adagio con brio commedia musicale al CTI

Da firenzetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una commedia musicale si è svolta al CTI, portando in scena “Adagio con brio”. Lo spettacolo, realizzato dagli allievi del primo anno della Scuola di Teatro mattutino, si è caratterizzato per toni ironici e momenti di nostalgia. La rappresentazione ha unito humor e sensibilità, offrendo un’esibizione che ha coinvolto il pubblico. La produzione ha concluso il primo ciclo formativo degli studenti, evidenziando le capacità acquisite nel corso.

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Con ironia, grazia e un pizzico di nostalgia, “Adagio con brio” è l’esilarante e commovente saggio di fine primo anno della Scuola di Teatro mattutino.Un omaggio all’arte che non invecchia mai e a quelle donne che, anche davanti al tempo che passa, scelgono di non andare solo a tempo di “Adagio”.. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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