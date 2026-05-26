Michele Bravi ha portato la sua commedia musicale al Teatro Olimpico di Roma durante l’ultima anteprima indoor del suo tour. La performance si è svolta al teatro romano, con l’artista che ha coinvolto il pubblico locale. La serata ha visto l’esibizione di brani tratti dal suo spettacolo, senza ulteriori dettagli sulla durata o il numero di canzoni. La partecipazione si è conclusa con un’ovazione da parte dello spettatore presente.

Michele Bravi ha abbracciato il pubblico capitolino con l’ultima delle anteprime indoor del Commedia Musicale Tour, al Teatro Olimpico di Roma. Michele Bravi, le foto del concerto al Teatro Olimpico di Roma. Dopo il sold out al Teatro del Parco di Mestre ed all’ Auditorium Fondazione Cariplo di Milano, il cantautore di Città Di Castello è approdato nella capitale con il suo viaggio scenico, portando il pubblico dentro il suo universo narrativo raccontato nell’album Commedia Musicale. Il quinto lavoro in studio di Bravi è prodotto da Michele Bravi insieme a Carlo di Francesco e raccoglie 11 brani che fanno da colonna sonora a una quotidianità buffa e comicamente goffa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Commedia Musicale di Michele Bravi al Teatro Olimpico di Roma (photogallery)

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Michele Bravi, tutto sul nuovo album 'Commedia Musicale': tracklist e significato dei brani

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