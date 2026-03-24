«Ho iniziato a lavorare al nuovo album mettendo insieme idee, melodie, brani lasciati in giro, come brandelli di stoffa da cucire insieme. Fin dall’inizio ho immaginato di costruire un progetto musicale che potesse essere messo in scena, come se fosse un musical, canzoni supportate da un loro spettacolo. Mi piaceva l’idea che il progetto potesse avere una trasposizione anche dal vivo». Con queste parole, qualche tempo fa, Michele Bravi aveva descritto a Rockol il suo nuovo progetto musicale, all’epoca ancora in fieri. Ora, però, è arrivato l’annuncio ufficiale: il 17 aprile uscirà Commedia Musicale, il quinto album in studio del cantautore umbro, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo Sanremo, Michele Bravi torna con un nuovo album: “Commedia Musicale” uscirà il 17 aprile

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