Actl | Corsi guida il nuovo CdA e si punta sulla crescita dei servizi

Il nuovo consiglio di amministrazione di Actl è stato guidato da Corsi, con un focus sulla crescita dei servizi. Restano in agenda interventi per l’autismo nella Valnerina e lo sviluppo di nuovi spazi nel quartiere Matteotti di Terni. Le decisioni riguardano l’ampliamento e il miglioramento delle strutture esistenti, oltre alla creazione di nuovi servizi e spazi pubblici. Sono ancora in fase di definizione le modalità di realizzazione e le tempistiche.

Come cambieranno i servizi per l'autismo nella Valnerina?. Quali nuovi spazi sorgeranno nel quartiere Matteotti di Terni?. Chi sono i nuovi rappresentanti dei lavoratori nel consiglio?. Perché è stata approvata una mensilità extra per i soci?.? In Breve Nuovo CdA composto da 9 membri tra cui Belli, Dante, Scriccia e Notari.. Oltre 1000 lavoratori totali con 800 figure operative attive nel tessuto locale.. Riconoscimento livello D2 per educatori e mensilità extra Rapsol per i soci.. Nuovo centro residenziale in Valnerina per giovani con disturbo dello spettro autistico.. Sandro Corsi guida il nuovo consiglio di amministrazione di Actl dopo l’approvazione del bilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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