Confartigianato Servizi ha annunciato la nomina di Marika Mambelli come presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione. Accanto a lei, altri professionisti sono stati scelti per affiancare la gestione. La presenza di figure giovani rappresenta un elemento di novità nel settore. La composizione del nuovo organigramma indica un cambiamento nella direzione dei servizi rivolti alle imprese, con un'attenzione particolare alle esigenze del ricambio generazionale.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che supporteranno la nuova gestione?. Come influirà il ricambio generazionale sui servizi per le imprese?. Quali nuove competenze digitali porterà la nuova presidenza?. Perché questo cambio di leadership è strategico per il territorio?.? In Breve Roberto Biondi vicepresidente e Mauro Collina amministratore delegato insieme ai consiglieri. Società impiega circa 80 professionisti per consulenza fiscale, lavoro e transizione digitale. Nuova gestione sostituisce Alberto Brunelli per un mandato triennale a Forlì. Consiglio composto da Ilic Bosi, Luciano Ciocca, Matteo Greco, Davide Ragizi ed Erica Rossi. Marika Mambelli Rustignoli assume la presidenza di Confartigianato Servizi a Forlì dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che segna un passaggio generazionale strategico per l’associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confartigianato Servizi: Marika Mambelli guida il nuovo CdA

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