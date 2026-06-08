Actl approva il bilancio e rielegge il cda | Sandro Corsi confermato presidente
L’assemblea dei soci di Actl di Terni ha approvato il bilancio e riconfermato il consiglio di amministrazione. Tra i membri confermati, c’è il presidente in carica. Durante l’incontro, si è sottolineata la solidità della cooperativa, radicata nel territorio e orientata al futuro. La cooperativa, attiva nel settore sociale, ha quindi mantenuto stabile la propria governance e approvato i risultati finanziari.
“Una cooperativa solida, radicata nel territorio e capace di guardare al futuro”. È questo il quadro emerso dall’assemblea dei soci della cooperativa sociale Actl di Terni che, nei giorni scorsi, ha approvato il bilancio e rinnovato gli organi sociali.Actl e le sue partecipate - ossia cooperativa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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