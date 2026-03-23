Iren il Cda approva il bilancio consolidato | utili e dividendi in crescita

Tutti i risultati economico-finanziari in crescita: Ebitda +6% e Utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8% Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025 con tutti i risultati economico-finanziari in crescita: Ebitda +6% e Utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha mostrato un incremento, attestandosi a 1.353 milioni di euro (+6%), l’utile netto ha raggiunto i 301 milioni di euro (+12%) e gli investimenti tecnici sono cresciuti del +12%, arrivando a 925 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%.

Una selezione di notizie su Iren il Cda approva il bilancio...

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