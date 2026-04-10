Cassa Rurale FVG | il CdA approva il bilancio 2025
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG ha approvato il bilancio 2025, che sarà presentato all’Assemblea dei Soci il 24 maggio. Il documento evidenzia una banca caratterizzata da crescita, solidità e capacità di sviluppo. La delibera riguarda l’andamento economico e finanziario della società, che si prepara a sottoporre i risultati ai soci per l’approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG ha approvato il bilancio 2025, che sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci del prossimo 24 maggio e che restituisce l’immagine di una banca che si distingue per crescita, solidità e capacità di sviluppo.L’utile netto si attesta a 16,5 milioni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Cassa Rurale FVG: il CdA approva il bilancio 2025. Utile a 16,5 milioni e crescita solida su tutti gli indicatoriUtili in crescita e solidità rafforzata: la Cassa Rurale FVG chiude il 2025 con risultati record e nuovi investimenti sul territorio. nordest24.it
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