Cassa Rurale FVG | il CdA approva il bilancio 2025

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale FVG ha approvato il bilancio 2025, che sarà presentato all’Assemblea dei Soci il 24 maggio. Il documento evidenzia una banca caratterizzata da crescita, solidità e capacità di sviluppo. La delibera riguarda l’andamento economico e finanziario della società, che si prepara a sottoporre i risultati ai soci per l’approvazione.