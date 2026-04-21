Note balcaniche con un trekking tra i faggi secolari | torna Musica e Natura a Campigna
Un’immersione totale nei suoni della foresta e in quelli dei Balcani. Domenica 31 maggio, la località di Campigna si trasformerà nel palcoscenico naturale di "Musica e Natura", un evento gratuito che unisce il trekking d'alta quota alle vibrazioni della musica popolare internazionale.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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