Acireale la polizia incontra gli studenti dell' istituto Fuccio-La Spina
La polizia ha incontrato gli studenti di un istituto di Acireale per discutere di regole, responsabilità e convivenza civile. L'incontro fa parte di un programma di educazione alla legalità promosso dalla questura. Durante l'iniziativa, sono stati affrontati temi relativi al rispetto delle norme e alla responsabilità individuale in ambito sociale. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani su questi aspetti attraverso un confronto diretto con le forze dell'ordine.
Regole, responsabilità e convivenza civile: questi i temi al centro dell'incontro tra la polizia e gli studenti dell'istituto comprensivo "Fuccio-La Spina" di Acireale, nell'ambito delle attività di educazione alla legalità promosse dalla questura.Oltre cento alunni delle classi della scuola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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