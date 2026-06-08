Acireale la polizia incontra gli studenti dell' istituto Fuccio-La Spina

Notizia in breve

La polizia ha incontrato gli studenti di un istituto di Acireale per discutere di regole, responsabilità e convivenza civile. L'incontro fa parte di un programma di educazione alla legalità promosso dalla questura. Durante l'iniziativa, sono stati affrontati temi relativi al rispetto delle norme e alla responsabilità individuale in ambito sociale. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani su questi aspetti attraverso un confronto diretto con le forze dell'ordine.