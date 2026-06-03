Sicurezza digitale | la polizia incontra gli studenti dell' istituto Russo di Acireale
Intelligenza artificiale, fake news e truffe online: questi i temi al centro dell'incontro formativo organizzato dall'Istituto comprensivo "G. Russo" di Acireale, nell'ambito del "Russo AI Day – Educazione e Innovazione: l'Intelligenza Artificiale nella scuola siciliana del futuro".La dirigente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Legalità in scena: la Polizia di Stato incontra gli studenti al Teatro Stabile
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SICUREZZA DIGITALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA POLIZIA DI STATO INCONTRA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO RUSSO DI GIARRE Sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi del web, sull’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale e sulle facebook
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