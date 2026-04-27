Acireale l’istituto comprensivo Vigo Fuccio – La Spina avrà una nuova palestra

Questa mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova palestra presso l’istituto comprensivo “Vigo Fuccio – La Spina” di Acireale. L’intervento riguarda la costruzione di uno spazio dedicato alle attività sportive e si inserisce all’interno di un progetto di miglioramento delle strutture scolastiche. I lavori saranno seguiti da vicino e si prevede che la palestra sarà pronta nei prossimi mesi.

Sono iniziati questa mattina i lavori per la costruzione della nuova palestra dell’istituto comprensivo “Vigo Fuccio – La Spina” di Acireale. Il progetto si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Missione 4 dedicata all’istruzione, e prevede un investimento complessivo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Dal Pnrr al territorio, una nuova mensa scolastica per l’istituto comprensivo “Benedetto Brin” di TerniNell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Istruzione e Ricerca”, nasce un nuovo spazio dedicato alla... Un anno del centro di riabilitazione dell'Istituto Gresner: oltre 6.000 accessi e una nuova palestraUn anno di attività e numeri in forte crescita per il centro di riabilitazione dell'istituto Fortunata Gresner, che nel 2025 ha registrato 6. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La giunta regionale approva mutuo con Cassa depositi e prestiti per lavori nelle scuole; Meno rifiuti, più futuro: iniziative ecologiche per gli studenti acesi; Acireale, un nuovo parco giochi per i bambini dell'asilo nido Sacro Cuore. Acireale, la Polizia incontra gli studenti per dire no al bullismoGli agenti del Commissariato di Acireale hanno incontrato oltre 150 studenti dell’Istituto Vigo Fuccio – La Spina per promuovere la cultura della legalità, il rispetto reciproco e l’uso consapevole ... cataniaoggi.it L'Istituto Vigo Fuccio-La Spina a lezione di legalità nella caserma dei carabinieriNell’ambito delle iniziative volte alla promozione della cultura della legalità tra i più giovani, la Compagnia dei carabinieri, guidata dal capitano Domenico Rana, ha rinnovato il suo impegno di ... lasicilia.it IL MESE DELL’AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITÀ AD ACIREALE: AL VIA NELLE SCUOLE DI ACIREALE IL PROGETTO “MENO RIFIUTI PIÙ FUTURO” Ha preso il via questa mattina nell’I.C. Vigo Fuccio La Spina di Acireale il ciclo di incontri formativi “Meno - facebook.com facebook