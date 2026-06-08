Acireale al via i lavori per la nuova area giochi di via Merì | investimento da 50mila euro

Notizia in breve

Sono iniziati questa mattina i lavori per una nuova area giochi in via Merì, nella frazione Piano d'Api di Acireale. L'intervento prevede un investimento di 50 mila euro. La realizzazione riguarda l'installazione di strutture e arredi destinati ai bambini. La zona sarà dedicata alle attività ludiche e ricreative per i più piccoli. I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito. Nessuna data di completamento è stata ancora comunicata.