Acireale al via i lavori per la nuova area giochi di via Merì | investimento da 50mila euro
Sono iniziati questa mattina i lavori per una nuova area giochi in via Merì, nella frazione Piano d'Api di Acireale. L'intervento prevede un investimento di 50 mila euro. La realizzazione riguarda l'installazione di strutture e arredi destinati ai bambini. La zona sarà dedicata alle attività ludiche e ricreative per i più piccoli. I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito. Nessuna data di completamento è stata ancora comunicata.
Sono partiti stamani i lavori per la realizzazione di una nuova bambinopoli in via Merì, nella frazione Piano d'api di Acireale. Il progetto, redatto dall'Area tecnica comunale, vale 50mila euro e viene finanziato dall'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. All'avvio del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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