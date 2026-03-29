Ponente nuova vita per l' area giochi | lavori al via e giardini chiusi

Lunedì 30 marzo sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area giochi nei giardini ‘Giuseppe Piccardo’ in via Poerio a Voltri. Le attività prevedono la chiusura temporanea dell’area, che sarà soggetta a interventi di rinnovamento. La riqualificazione è stata comunicata dalle autorità locali e durerà fino al completamento dei lavori.

Lunedì 30 marzo iniziano i lavori di riqualificazione dell’area gioco dei giardini ‘Giuseppe Piccardo’ a Voltri, dureranno fino alla seconda metà di aprile Lunedì 30 marzo, in via Poerio a Voltri, iniziano i lavori di riqualificazione dell’area gioco dei giardini ‘Giuseppe Piccardo’. Oltre al mantenimento di alcuni giochi tradizionali, saranno posizionate nuove attrezzature ludiche rivolte anche ai piccoli con disabilità, andando a coniugare sicurezza e accessibilità degli spazi. In particolare, saranno installate un’altalena tripla, un gioco a molla tradizionale, una giostra girevole inclusiva e un gioco multifunzione inclusivo a due torri, contestualmente alla posa di una nuova pavimentazione antitrauma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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