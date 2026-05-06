Il disegno di legge delega al Governo per la riorganizzazione del Sistema sanitario nazionale è stato presentato, ma secondo l'associazione Salutequità mancano nel testo le diagnosi e gli obiettivi specifici. La proposta di legge riguarda aspetti legati alla riforma del settore, senza però includere dettagli riguardanti le analisi dello stato attuale o i risultati attesi. La discussione prosegue in Parlamento, con le parti coinvolte che analizzano i contenuti del testo.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Il disegno di legge delega al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e per la revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale indica una volontà di ammodernamento del Ssn, ma presenta criticità di metodo e di merito. Mancano 'una diagnosi corretta e condivisa, gli obiettivi da raggiungere e le azioni di riforma necessarie'. È quanto evidenzia Salutequità in occasione dell'audizione in Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato sul Ddl delega 1825 in materia di riforma del Servizio sanitario nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforma Ssn, Salutequità: "In ddl delega mancano diagnosi e obiettivi"

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