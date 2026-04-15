Aceti Salutequità | Testo unico occasione ma servono semplificazione processi decisionali e regole su digitale

Un rappresentante di un'organizzazione dedicata alla salute ha commentato che la riforma della governance farmaceutica offre un'opportunità per affrontare alcune problematiche nel sistema italiano di assistenza ai farmaci. Ha aggiunto che, affinché questa occasione sia efficace, sono necessari processi decisionali più semplici e regole chiare riguardo all'uso del digitale. La proposta mira a migliorare l'organizzazione del settore farmaceutico nel paese.

(Adnkronos) – "La riforma della governance farmaceutica rappresenta, secondo il relatore, un'importante occasione per correggere alcune criticità del sistema italiano dell'assistenza ai farmaci. Tuttavia, per essere davvero efficace, dovrà affrontare alcuni nodi ancora irrisolti". Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenuto oggi a Roma al convegno 'Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide'. "Il primo – spiega Aceti – riguarda la presenza di troppi livelli decisionali. Oggi esistono diverse commissioni regionali e aziendali del farmaco e altri organismi che finiscono per sovrapporsi tra loro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Sanità, Aceti (Salutequità): “Bene aggiornamento Lea ma servono più tutele e accesso equo a cure”(Adnkronos) – "L'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) è un passo importante, ma non ancora sufficiente a garantire davvero il... Droni in agricoltura, Confai: passo avanti sulla semplificazione, ora servono regole operative chiare“L’approvazione della recente risoluzione in Commissione Agricoltura del Senato è un segnale positivo verso un maggiore impiego dei droni nel settore... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aceti (Salutequità): Testo unico occasione ma servono semplificazione processi decisionali e regole su digitale; Loizzo (Lega): Digitale chiave per equità di accesso a Ssn e omogeneità tra Regioni; Roma, maxi blitz: 13 arresti, c’è anche ex banda Magliana Pernasetti; Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere, chi è ‘Er Palletta’. Aceti (Salutequità): Testo unico occasione ma servono semplificazione processi decisionali e regole su digitale'Autorizzare una terapia non basta per garantire che i pazienti possano riceverla, è necessario definire centri di riferimento, costruire reti di specialisti e assicurare diffusione uniforme' ... adnkronos.com Aceti (Salutequità): «Farmaci innovativi, i pazienti restano fuori dalla stanza dei bottoni dell’Aifa»L’ultima legge di Bilancio ha segnato un passo decisivo, almeno sulla carta, sancendo il coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali del ministero della Salute e dell’Agenzia italiana del ... ilsole24ore.com Due aceti balsamici di Modena. Uno è 5.000 volte più raro dell'altro. Stessa città. Quasi stesso nome. Due mondi separati da una sproporzione che non torna, finché non capisci cosa c'è dentro a quel numero. L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, n - facebook.com facebook