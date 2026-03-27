Tra due mesi l’Inter prevede un importante restyling nel reparto difensivo, con l’addio di due giocatori chiave. Acerbi e Darmian sono vicini alla partenza, mentre il club si sta concentrando su altri nomi per rinforzare la linea difensiva. La strategia di mercato si concentra su nuovi acquisti, anche se ancora non sono stati ufficializzati i nomi coinvolti.

2026-03-27 09:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Tra due mesi inizierà un restyling importante in casa Inter. Ogni reparto, almeno parzialmente, potrà cambiare volto. La zona di campo che potrebbe però subire un vero e proprio stravolgimento è la difesa. Il punto di partenza riguarda ovviamente gli addi a parametro zero di Acerbi, Darmian e molto probabilmente anche De Vrij. Se sull’olandese, che è il più giovane dei tre, il discorso sul futuro sembra ancora soggetto a valutazioni, per i primi due c’è ormai alcun dubbio. L’ex Sassuolo e Lazio, vero riferimento nel corso della gestione Inzaghi, è scivolato inesorabilmente nelle gerarchie e in maniera anche piuttosto brusca se consideriamo gli equilibri che c’erano nello spogliatoio fino alla scorsa estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Acerbi e Darmian ai saluti, l’obiettivo in difesa gioca nel River. Ma ci sono altri nomi

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