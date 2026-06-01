Carlos Augusto potrebbe rimanere all’Inter, secondo quanto riferito. Chivu, responsabile del settore sportivo, avrebbe espresso l’intenzione di mantenere il difensore nella rosa. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative o sulle condizioni specifiche. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con importanti novità che riguardano la difesa e le corsie laterali. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro sta gestendo in queste ore il futuro di Carlos Augusto, con cui è previsto un incontro nelle prossime settimane. Il piano di Cristian Chivu per la difesa nerazzurra. A blindare il calciatore ci sarebbe Cristian Chivu. Il tecnico ha espresso chiaramente la volontà di trattenere Carlos Augusto anche per la prossima stagione. L’allenatore nerazzurro considera il laterale verdeoro un elemento fondamentale, grazie alla sua capacità di coprire più ruoli sia nella linea difensiva che a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto può restare all’Inter! Chivu vuole tenere il difensore: gli aggiornamenti

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