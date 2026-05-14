La Juventus ha avviato un nuovo tentativo di acquisizione per un calciatore, con un incontro già programmato con il club parigino. Secondo fonti vicine alla trattativa, i discorsi con i rappresentanti del giocatore sono in corso e al momento non ci sono dichiarazioni che indicano un interesse esclusivo per la partecipazione alla Champions League. La società continua a lavorare per definire i dettagli dell’operazione e valutare le opportunità di mercato.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 I bianconeri tornano prorompenti sulla pista che potrebbe riportare Randal Kolo Muani a Torino: che sia questa la volta buona per sbloccare definitivamente l'operazione? Di nuovo all’arrembaggio. “I giocatori con cui stiamo parlando al momento non dicono Mi interessa la Juve solo se è in Champions League. Sono interessati a venire alla Juventus senza sapere se saremo in Champions League”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, nuovo tentativo per Kolo Muani: prenotato incontro col PSG

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