Accampamento abusivo vista mare sulle dune | scatta il blitz a Passoscuro

Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno sgomberato un accampamento abusivo con vista mare in via Stintino, a Passoscuro, nel comune di Fiumicino. L’area, di pregio naturalistico e soggetta a tutela ambientale, era stata occupata senza autorizzazione. L’intervento si è concluso con l’allontanamento di persone e l’abbattimento delle strutture temporanee. Nessuna informazione è stata fornita sulle persone coinvolte o sui motivi dell’occupazione.