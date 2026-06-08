Accampamento abusivo vista mare sulle dune | scatta il blitz a Passoscuro

Da romatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno sgomberato un accampamento abusivo con vista mare in via Stintino, a Passoscuro, nel comune di Fiumicino. L’area, di pregio naturalistico e soggetta a tutela ambientale, era stata occupata senza autorizzazione. L’intervento si è concluso con l’allontanamento di persone e l’abbattimento delle strutture temporanee. Nessuna informazione è stata fornita sulle persone coinvolte o sui motivi dell’occupazione.

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Un accampamento abusivo con vista mare. La scoperta è avvenuta in via Stintino nel comune di Fiumicino, in zona Passoscuro, in un'area di pregio naturalistico e sottoposta a tutela ambientale.Nel corso dell'intervento, effettuato da carabinieri e polizia locale, sono state effettuate anche le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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