L'Accademia Inter ha vinto il titolo di campione di Lombardia Under 14 battendo la Varesina 2-1 ai supplementari. La partita si è conclusa nel finale, dopo tempi regolamentari senza reti. La sfida si è svolta in Lombardia e ha visto le due squadre affrontarsi con grande intensità, con il punteggio che si è sbloccato solo nel prolungamento.

L’Accademia Inter conquista il titolo di campione di Lombardia Under 14 al termine di una finale emozionante e combattuta contro la Varesina. I nerazzurri si impongono per 2-1 dopo i tempi supplementari, tornando sul gradino più alto del podio regionale dopo oltre dieci anni. Sugli spalti era presente anche Javier Zanetti, arrivato per seguire il figlio Tomas. Al termine della gara, l’ex capitano dell’Inter ha voluto salutare e incoraggiare i giovani giocatori della Varesina, protagonisti di una prestazione generosa nonostante la sconfitta. Fuga porta avanti i nerazzurri, Crugnola firma il pareggio. La partita si sblocca al 14’ del primo tempo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Accademia Inter campione Under14: Varesina battuta 2-1 ai supplementari nel finale di Lombardia

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