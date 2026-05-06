Volley Perugia campione d' Italia Lube battuta 3-0 in finale

Perugia si è laureata campione d’Italia nel campionato di volley 2025-26, dopo aver vinto la finale contro la Lube con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta al Pala Barton Energy di Pian. La squadra perugina ha ottenuto la vittoria nelle tre frazioni di gioco, assicurandosi il titolo nazionale. La finale ha visto le due formazioni confrontarsi in un match che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa.

PERUGIA - Perugia conquista lo scudetto maschile del volley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i Block Devils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosi addosso il terzo tricolore della loro storia dopo quelli del 2018 (battendo anche allora Civitanova) e del 2024 (contro Monza). Nel terzo atto la Sir Susa Scai regola i cucinieri per 3-1, con parziali di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20, prendendosi anche una rivincita dopo la clamorosa rimonta subita un anno fa in semifinale quando la Lube rimontò da 0-2. Per coach Angelo Lorenzetti si tratta del sesto scudetto della sua carriera, il secondo con gli umbri dopo quelli con Modena (2), Piacenza e Trento.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Volley, Perugia campione d'Italia Lube battuta 3-0 in finale Notizie correlate Supercoppa italiana volley, trionfa Perugia! Verona battuta in finalePer la settima volta Perugia conquista la Supercoppa diventando con Treviso la squadra con più successi in questa manifestazione. Il grande volley. Sir Perugia-Lube Civitanova. Parte la battaglia per lo scudettoPERUGIA – La corsa allo scudetto comincia oggi al palasport di Pian di Massiano (ore 20,30): la Sir Susa Scai Perugia cerca la terza conferma dopo il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca; Perugia-Civitanova è La Finale del campionato maschile di pallavolo; Sir Perugia, scudetto a un passo: vittoria 1-3 in casa della Lube; Finale Scudetto Superlega: Perugia domina Gara1 con un super Giannelli. Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finalePERUGIA (ITALPRESS) - Perugia conquista lo scudetto maschile delvolley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i BlockDevils chiudono ... italpress.com Perugia è Campione d'ItaliaLa squadra di Lorenzetti, davanti al pubblico del Pala Barton, si impone in rimonta 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) su Civitanova in Gara 3 e si cuce per la terza volta il tricolore sul petto ... corrieredellosport.it PERUGIA È CAMPIONE D'ITALIA 3-0 nella serie di finali. I Block Devils non lasciano scampo a Civitanova e conquistano lo Scudetto davanti al proprio pubblico del PalaBarton! Finali dominate dall'inizio alla fine, al netto di una grandissima Lube. Tri x.com Pallavolo. Primo match point per la Sir Perugia che battendo la Cucine Lube Civitanova si laureerebbe campione d'Italia. Una gara che potrebbe essere l'ultima davanti al pubblico del PalaBarton Energy per il libero Colaci, che ha già annunciato il suo ritiro a f - facebook.com facebook