La Finlandia ha conquistato il titolo mondiale di hockey su ghiaccio nel 2026 battendo la Svizzera 1-0 dopo i supplementari. La partita si è giocata alla Swiss Life Arena di Zurigo, con i nordici che hanno deciso il match grazie a un gol di Helenius. La gara, molto equilibrata, si è conclusa senza reti nei tempi regolamentari, con la vittoria arrivata solo nel prolungamento.

Una battaglia di nervi risolta ai supplementari dall’acuto di Helenius. La Finlandia vince i Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio al termine di una gara nella quale i nordici l’hanno spuntata 1-0 contro la Svizzera, padrona di casa alla Swiss Life Arena di Zurigo. Finlandesi che tornano alla vittoria iridata – quinta della storia – che mancava dal 2022, svizzeri che si devono “accontentare” del terzo argento consecutivo nel torneo planetario. La partita mette in palio l’oro e come piatto principale “serve” – agli spettatori e agli appassionati – tensione e nervosismo. Penalità da una parte e dall’altra: i powerplay si sprecano, con la Finlandia che tira il doppio delle volte della Svizzera in porta, senza però riuscire a sbloccare uno score che resta inchiodato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Finlandia campione del mondo! Svizzera battuta ai supplementari

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Highlights: Finland vs Germany | 2026

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