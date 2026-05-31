Hockey ghiaccio | Finlandia campione del mondo! Svizzera battuta ai supplementari

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Finlandia ha conquistato il titolo mondiale di hockey su ghiaccio nel 2026 battendo la Svizzera 1-0 dopo i supplementari. La partita si è giocata alla Swiss Life Arena di Zurigo, con i nordici che hanno deciso il match grazie a un gol di Helenius. La gara, molto equilibrata, si è conclusa senza reti nei tempi regolamentari, con la vittoria arrivata solo nel prolungamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una battaglia di nervi risolta ai supplementari dall’acuto di Helenius. La Finlandia vince i Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio al termine di una gara nella quale i nordici l’hanno spuntata 1-0 contro la Svizzera, padrona di casa alla Swiss Life Arena di Zurigo. Finlandesi che tornano alla vittoria iridata – quinta della storia – che mancava dal 2022, svizzeri che si devono “accontentare” del terzo argento consecutivo nel torneo planetario. La partita mette in palio l’oro e come piatto principale “serve”  – agli spettatori e agli appassionati – tensione e nervosismo. Penalità da una parte e dall’altra: i powerplay si sprecano, con la Finlandia che tira il doppio delle volte della Svizzera in porta, senza però riuscire a sbloccare uno score che resta inchiodato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio finlandia campione del mondo svizzera battuta ai supplementari
© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Finlandia campione del mondo! Svizzera battuta ai supplementari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Highlights: Finland vs Germany | 2026

Video Highlights: Finland vs Germany | 2026

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio: ai Mondiali rimangono in 4. Finlandia-Canada, Svizzera-NorvegiaAi Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sono conclusi i quarti di finale, disputati tra Zurigo e Friburgo.

Hockey ghiaccio: la Finlandia “trita” gli USA ai Mondiali. La Cechia manda ko la Svezia. Canada e Svizzera okNella prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, disputata in Svizzera tra Zurigo e Friburgo, si sono svolte quattro partite.

Si parla di: La Finlandia mette il Canada al tappeto e attende la Svizzera in finale.

hockey ghiaccio finlandia campioneMondiali di hockey, la Svizzera crolla all'overtime: Finlandia campioneA Zurigo domina l'equilibrio: i tre tempi regolamentari finiscono 0-0, all'overtime un gol di Helenius spezza il sogno rossocrociato – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ... cdt.ch

hockey ghiaccio finlandia campioneSvizzera-Finlandia oggi, Finale Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo due settimane di partite, è arrivato il momento della finalissima ai Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio. Da una parte i padroni di casa ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web