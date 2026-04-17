Il 17 aprile è il giorno in cui si svolse l'invasione della Baia dei Porci, un'operazione militare che si concluse con molte perdite tra le forze anti-castriste. Durante l'evento, si registrarono circa 90 morti e numerosi feriti tra i partecipanti. L'invasione fu portata avanti da forze sostenute dagli Stati Uniti, con obiettivi di rovesciare il governo dell'isola caraibica.

Bahía de Cochinos, o Baia dei Porci, è una stretta insenatura nella parte centro-meridionale dell’isola di Cuba, nota per un tentativo di invasione della piccola isola effettuato il 17 aprile 1961 da 1.500 anticastristi emigrati negli Stati Uniti e oppositori del governo di Fidel Castro. Lo sbarco fu solo l’inizio del tentativo di invasione, una operazione ideata e voluta durante la presidenza di Eisenhower, autorizzata dal suo successore John Fitzgerald Kennedy e messa in atto dalla CIA.Furono i servizi segreti USA a suggerire l’opportunità dell’attacco: volevano riportare Cuba sotto la loro influenza.Castro aveva nazionalizzato banche e...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 aprile, invasione alla Baia dei Porci

The Bay of Pigs Invasion: The CIA’s Failed Mission in Cuba

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