Accadde oggi | 26 maggio la morte di San Filippo Neri il ‘giullare di Dio’
Il 26 maggio si ricorda la morte di San Filippo Neri, noto come il ‘giullare di Dio’. Fondò una congregazione religiosa e si dedicò all’educazione dei giovani, coinvolgendo sia ragazzi di strada che giovani di famiglie. La sua attività si concentrò sull’assistenza spirituale e sull’evangelizzazione attraverso un approccio diretto e umile. La sua morte avvenne nel 1595. La sua figura è ancora celebrata nel mondo cattolico come esempio di umiltà e dedizione.
La notte del 26 maggio 1595, colpito da una grave emorragia, Filippo Neri morì. Sin da piccolo lo chiamavano “il Pippo buono”, per il suo carattere particolarmente gioviale e generoso, allegro, altruista e sempre di buon umore, anche se non era molto devoto alla Chiesa. Nutriva una singolare tenerezza verso il prossimo, sin da bambino.All’età di 36 anni fu consacrato sacerdote ed entrò a far parte della comunità dei preti della chiesa di San Girolamo della Carità. Qui radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, ma anche di giovani provenienti da famiglie facoltose, li aiutò ad avvicinarsi alle celebrazioni liturgiche e li fece divertire, cantando e giocando, che fossero maschi o femmine poco importava. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
10 Maggio | Accadde Oggi: tra storia, scoperte e grandi protagonisti del mondo
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Oggi 26 maggio, San Filippo Neri: il Santo della gioia con il cuore infuocato dallo Spirito SantoOggi, 26 maggio, si celebra la memoria di san Filippo Neri, noto come il Santo della gioia.
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