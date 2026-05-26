Accadde oggi | 26 maggio la morte di San Filippo Neri il ‘giullare di Dio’

Da fremondoweb.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio si ricorda la morte di San Filippo Neri, noto come il ‘giullare di Dio’. Fondò una congregazione religiosa e si dedicò all’educazione dei giovani, coinvolgendo sia ragazzi di strada che giovani di famiglie. La sua attività si concentrò sull’assistenza spirituale e sull’evangelizzazione attraverso un approccio diretto e umile. La sua morte avvenne nel 1595. La sua figura è ancora celebrata nel mondo cattolico come esempio di umiltà e dedizione.

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La notte del 26 maggio 1595, colpito da una grave emorragia, Filippo Neri morì. Sin da piccolo lo chiamavano “il Pippo buono”, per il suo carattere particolarmente gioviale e generoso, allegro, altruista e sempre di buon umore, anche se non era molto devoto alla Chiesa. Nutriva una singolare tenerezza verso il prossimo, sin da bambino.All’età di 36 anni fu consacrato sacerdote ed entrò a far parte della comunità dei preti della chiesa di San Girolamo della Carità. Qui radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, ma anche di giovani provenienti da famiglie facoltose, li aiutò ad avvicinarsi alle celebrazioni liturgiche e li fece divertire, cantando e giocando, che fossero maschi o femmine poco importava. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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