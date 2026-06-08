Abusi edilizi sul lido scatta l' ordine di demolizione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un titolare di un lido contro un'ordinanza di demolizione emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La decisione riguarda presunte irregolarità edilizie sul lido situato a Castel Volturno. La terza sezione penale ha confermato l'ordine di demolizione, che coinvolge strutture considerate abusive. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato per verificare le conformità edilizie di alcune costruzioni lungo il litorale.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di Pasquale Scotto Di Clemente,titolare del Lido ‘Bellariva’ a Castel Volturno, avvaerso l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Con tale pronuncia il tribunale sammaritano, quale giudice dell'esecuzione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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