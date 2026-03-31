Abusivismo edilizio | manufatto non autorizzato a Camerota scatta l' ordine di demolizione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Parco di San Giovanni a Piro hanno individuato un manufatto senza autorizzazioni nella località Pitaffio, a Camerota. L'edificio è stato sottoposto a un ordine di demolizione. L'intervento fa seguito a controlli mirati nel settore edilizio e ambientale nella zona.

In azione, nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Parco di San Giovanni a Piro che ha scoperto abusi edilizi in località Pitaffio, a Camerota. In particolare, i militari hanno constatato che un manufatto non risulta in possesso del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ordinata, dunque, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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