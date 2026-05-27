Stretta sugli abusi edilizi | ordinanze di demolizione per strutture industriali e depositi illegali
A Casal di Principe, il Comune ha emesso quattro ordinanze di demolizione per strutture industriali e depositi costruiti illegalmente su terreni agricoli. Le opere sono state realizzate senza permessi edilizi e autorizzazioni sismiche. L’operazione fa parte di un’azione coordinata contro gli abusi edilizi nel territorio. Le demolizioni riguardano costruzioni completate senza alcuna autorizzazione ufficiale.
Linea dura contro l’abusivismo edilizio a Casal di Principe, dove il Comune ha avviato una massiccia attività repressiva culminata con quattro ordinanze di demolizione per opere realizzate completamente senza titoli edilizi e autorizzazioni sismiche in aree agricole.L’operazione è partita da una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Abusi edilizi a pochi passi dagli scavi di Pompei, demolite cinque struttureA pochi passi dagli scavi di Pompei, cinque costruzioni sono state demolite in via Fosse di Valle 24.
Ostia, firmate le prime concessioni: quali stabilimenti riaprono e l'allerta sugli abusi ediliziA Ostia sono state firmate le prime concessioni per la riapertura di alcuni stabilimenti, segnando un passo importante nel processo di...
Temi più discussi: Pompei, nuova stretta contro l’abusivismo edilizio: demoliti 4 manufatti vicino all’area archeologica; Operazione Nereide, stretta della Guardia Costiera sul litorale pontino: controlli e sequestri lungo la costa; Castellammare - Stretta del Comune sulle concessioni demaniali: revocate le spiagge Pozzano, La Palombara e La Rotonda.
Il Comune di Castellammare di Stabia ha disposto la decadenza delle concessioni demaniali per le spiagge di Pozzano, La Palombara e La Rotonda. Contestate difformità, abusi edilizi e mancata esecuzione delle migliorie previste nei bandi di gara. facebook
Riforma abusi edilizi/ Salvagente per i bonus: in cosa consiste?La riforma sugli abusi edilizi salva i bonus fiscali a meno che non si tratti di sanatorie irreperabili. La riforma sugli abusi edilizi è stata approvata l’anno scorso dal Governo Meloni, e ora segue ... ilsussidiario.net
Regolarizzazione abusi edilizi/ Accelerare le pratiche ma senza soldi extraLa Camera firma la riforma sulla regolarizzazione degli abusi edilizi, ma a cambiare è davvero molto poco. Il Disegno Legge sugli abusi edilizi e mirati alla regolarizzazione prende sempre più forma. ilsussidiario.net