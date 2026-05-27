Stretta sugli abusi edilizi | ordinanze di demolizione per strutture industriali e depositi illegali

Notizia in breve

A Casal di Principe, il Comune ha emesso quattro ordinanze di demolizione per strutture industriali e depositi costruiti illegalmente su terreni agricoli. Le opere sono state realizzate senza permessi edilizi e autorizzazioni sismiche. L’operazione fa parte di un’azione coordinata contro gli abusi edilizi nel territorio. Le demolizioni riguardano costruzioni completate senza alcuna autorizzazione ufficiale.