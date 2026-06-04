Violenze sessuali su allievi alla scuola militare Teuliè di Milano | insegnante arrestato
Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su più allievi. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi studenti. L’arresto è stato eseguito questa mattina. La scuola ha avviato procedure interne e collaborato con le autorità. La vicenda riguarda episodi che si sarebbero verificati negli ultimi mesi.
Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è indagato per i reati di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi dell'istituto. L'indagineLe indagini coordinate dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e svolte dai carabinieri della sezione di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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