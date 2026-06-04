Violenze sessuali su allievi alla scuola militare Teuliè di Milano | insegnante arrestato

Notizia in breve

Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su più allievi. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi studenti. L’arresto è stato eseguito questa mattina. La scuola ha avviato procedure interne e collaborato con le autorità. La vicenda riguarda episodi che si sarebbero verificati negli ultimi mesi.