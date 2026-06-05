Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato accusato di aver abusato sessualmente di studenti. L'uomo avrebbe sfruttato il suo ruolo di autorità all’interno della scuola per ricattare alcuni studenti. Le accuse sono state presentate alle autorità, che hanno avviato un’indagine. La scuola ha sospeso l’insegnante e attivato procedure interne. La vicenda è ancora in fase di accertamento.

Avrebbe sfruttato la sua posizione di potere all'interno dell'antica scuola militare, ricattando i ragazzi con voti peggiori La procura di Milano sta indagando su un caso di violenze sessuali alla scuola militare Teulié, in cui un insegnante milanese di 48 anni avrebbe approfittato della propria posizione per ricattare e commettere abusi su almeno otto studenti in cambio di soldi e voti più alti. Ora si trova agli arresti domiciliari. L’insegnante avrebbe rivolto le proprie attenzioni a studenti maschi con un rendimento scarso, promettendo loro di promuoverli visto che faceva parte della commissione per l’esame di maturità. Alcuni... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’insegnante accusato di abusi sessuali sugli studenti alla Teulié di Milano

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NJ former teacher accused of sex with student to remain in jail

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Violenze sessuali su allievi alla scuola militare Teuliè di Milano: insegnante arrestatoUn insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su più allievi.

Milano, "abusi sessuali alla scuola militare Teulié", arrestato un docenteUn docente della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi sessuali e di aver esercitato pressioni...

Temi più discussi: Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenze sessuali sugli studenti; Milano, arrestato docente della scuola militare Teuliè per violenza sessuale; Arrestato insegnante alla Teuliè: abusi e violenze sugli allievi; Abusi sessuali alla scuola militare Teuliè di Milano: insegnante arrestato.

Otto allievi della scuola militare #Teuliè hanno denunciato un docente accusato di molestie, pressioni e richieste di materiale intimo. L’inchiesta della Procura di Milano ha portato agli arresti domiciliari dell’insegnante. ift.tt/Awbzg53 x.com

Abusi e minacce alla Teulié di Milano: arrestato il prof. di latino dalle foto degli allieviA Milano, nella Scuola Militare Teulié, un insegnante 48enne è stato arrestato con accuse molto gravi: violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni di diversi allievi dell’istituto. tg.la7.it

Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali sugli studentiUn insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali, maltrattamenti e concussione. Secondo la procura di Milano, a partire dal 2024 avrebbe approfi ... ilpost.it