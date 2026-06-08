Sequestrata in Abruzzo una nuova droga chiamata Mdphp, con due persone denunciate. La sostanza, più potente della cocaina, è stata trovata nascosta in un deposito. I cani antidroga hanno individuato il prodotto occultato tra vari materiali. La polizia ha sequestrato circa 2 kg di droga e diversi strumenti utilizzati per il confezionamento. Le indagini proseguono per identificare altri responsabili e approfondire il traffico.

Cosa rende questa nuova sostanza più potente della cocaina?. Come hanno fatto i cani a scovare il prodotto occultato?. Quanti consumatori avrebbero potuto assumere le dosi sequestrate?. Perché i controlli si intensificheranno durante la prossima estate?.? In Breve Unità cinofile Fabian e Jimbo hanno individuato la sostanza nel territorio teramano.. Singola dose di Mdphp richiede appena 0,2 grammi di composto.. Potere stimolante della nuova droga risulta superiore a quello della cocaina.. Controlli della Guardia di Finanza si intensificheranno durante la prossima stagione estiva.. Due sequestri di Mdphp in Abruzzo: l’azione della Guardia di Finanza di Giulianova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: sequestrata la nuova droga Mdphp, due denunciati

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