Ostia blitz nelle piazze dello spaccio | 20mila euro di droga sequestrata 7 denunciati

Nella giornata del 31 marzo 2026, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone note come piazze di spaccio di Ostia. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 20mila euro di droga e sette persone sono state denunciate. Le forze dell’ordine hanno inoltre identificato diversi soggetti e controllato numerosi locali nel tentativo di contrastare l’attività illecita.

Ostia, 31 marzo 2026 – Nuovi controlli alle cosiddette piazze di spaccio di Ostia. I carabinieri della compagnia di Roma Ostia, seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono tornati a piazza Gasparri, via Fasan e via Gudo Vincon, già teatro di numerose attività, nei mesi precedenti, che hanno portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di 24 persone da gennaio. Nelle prime fasi dell’intervento, i carabinieri di Ostia hanno sequestrato oltre 330 dosi di cocaina e crack per un valore di mercato di circa 20.000 euro, rinvenute nella disponibilità di sei persone trovate in appartamenti o in strada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Nuovo blitz a Ostia, elicottero sopra i palazzi e arresti tra le case popolari: sequestrate 330 dosi di droga ift.tt/l8nJw0C x.com