Marsilio sulla Film Commission | Produzioni hollywoodiane interessate all' Abruzzo

Notizia in breve

Il presidente della Regione ha dichiarato che l’Abruzzo è ora considerato dal cinema nazionale e internazionale. Questo commento si riferisce al ruolo della Film Commission locale, evidenziato durante l’evento Cartoons on the Bay a Pescara. Marsilio ha aggiunto che produzioni hollywoodiane mostrano interesse per la regione, sottolineando l’attrattiva crescente dell’Abruzzo nel settore cinematografico.