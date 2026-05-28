Marsilio sulla Film Commission | Produzioni hollywoodiane interessate all' Abruzzo

Da ilpescara.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Regione ha dichiarato che l’Abruzzo è ora considerato dal cinema nazionale e internazionale. Questo commento si riferisce al ruolo della Film Commission locale, evidenziato durante l’evento Cartoons on the Bay a Pescara. Marsilio ha aggiunto che produzioni hollywoodiane mostrano interesse per la regione, sottolineando l’attrattiva crescente dell’Abruzzo nel settore cinematografico.

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“L’Abruzzo oggi è considerato dal cinema nazionale e internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio parlando del ruolo della Film Commission abruzzese, a margine di Cartoons on the Bay, in corso a Pescara. Secondo Marsilio, il settore audiovisivo regionale sta vivendo “un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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