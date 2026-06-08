Abruzzo | esperti in 16 hub per aiutare i comuni con il fondo FSC

In Abruzzo, 16 hub territoriali sono stati attivati per assistere i comuni nell’utilizzo dei fondi FSC. Questi centri forniranno supporto tecnico ai responsabili di progetto locali. Non sono stati specificati i soggetti che affiancheranno i responsabili nei vari comuni.

Come verranno utilizzati i fondi FSC nei 16 hub territoriali?. Chi affiancherà tecnicamente i responsabili di progetto nei comuni abruzzesi?. Quali compiti specifici svolgeranno gli esperti senior e junior?. Come cambierà la gestione dei servizi nelle aree montane e costiere?.? In Breve Task Force operativa dal lunedì 8 giugno 2026 tramite progetto COESA. Esperti senior e junior supportano i RUP nei 16 hub territoriali. Emanuela Murri coordina le modalità operative con i 16 sindaci capofila. Modello basato sulla Linea 2 per gestire l'Accordo Coesione 2021-2027. Lunedì 8 giugno 2026: parte la Task Force di COESA per supportare i comuni abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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