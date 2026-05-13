Vino nuova linfa in Valle d’Aosta | 16 sommelier e 4 esperti esperti

In Valle d’Aosta, 16 sommelier e quattro esperti hanno partecipato a un incontro dedicato allo studio tecnico del vino. I professionisti sono stati coinvolti in un momento di aggiornamento e formazione, con l’obiettivo di approfondire le tecniche di produzione e valutazione dei vini locali. L’evento ha riunito giovani e senior del settore, creando un’occasione per condividere conoscenze e migliorare la qualità dei vini valdostani.

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? Domande chiave Come influenzerà questo ricambio generazionale la qualità dei vini valdostani? Dove si sono riuniti i nuovi professionisti per lo studio tecnico? Chi sono i quattro esperti ora inseriti nell'albo nazionale? Perché la visita alla fabbrica di botti è stata fondamentale??? In Breve Cerimonia tenutasi sabato 9 maggio presso la cantina Braida a Rocchetta Tanaro. Approfondimento tecnico presso la fabbrica di botti Gamba a Castellâ Alfetro. Quattro esperti valdostani inseriti nell .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino, nuova linfa in Valle d’Aosta: 16 sommelier e 4 esperti esperti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scuola, serve la materia media: esperti chiedono docenti espertiAntonio Marziale, docente presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori,... Roma, il festival del vino: 300 etichette e 50 esperti a Palazzo RipettaIl 4 maggio prossimo, Palazzo Ripetta a Roma ospiterà la tappa romana di Wine List on Tour, un progetto itinerante che punta a valorizzare il ruolo...