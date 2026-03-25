Fondo Promozione Lettura 2026 | Comuni rafforzano le biblioteche con assunzioni rapide dagli elenchi ASMEL

Nei Comuni e nelle scuole si stanno effettuando assunzioni rapide di personale dagli Elenchi Idonei ASMEL per rafforzare le biblioteche. Questa procedura permette di velocizzare le assunzioni e migliorare il patrimonio librario delle strutture pubbliche dedicate alla lettura. L'iniziativa si inserisce nel Fondo Promozione Lettura 2026, che mira a sostenere interventi di potenziamento delle biblioteche comunali.

Comuni e scuole accelerano il potenziamento delle biblioteche grazie alle assunzioni rapide dagli Elenchi Idonei ASMEL. Le nuove disposizioni per il Fondo per la promozione della lettura, disciplinate dal Decreto Direttoriale n. 170 del 03032026, mettono a disposizione dei Sistemi bibliotecari comunali e scolastici risorse fondamentali per il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del patrimonio librario. Con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno in corso, gli Enti devono agire con rapidità: le istanze per l’accesso ai contributi devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. L’efficienza operativa e la presenza di personale qualificato sono requisiti centrali per il successo dei progetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Fondo Promozione Lettura 2026: Comuni rafforzano le biblioteche con assunzioni rapide dagli elenchi ASMEL Articoli correlati Leggi anche: Sicurezza urbana, assunzioni rapide nei comuni con gli elenchi idonei Asmel Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprileIl decreto in Gazzetta Ufficiale stanzia dei fondi per biblioteche scolastiche e sistemi territoriali. Una raccolta di contenuti su Fondo Promozione Lettura Temi più discussi: Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile; Fondo promozione lettura 2026: al via il bando del Ministero della Cultura; Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprile; FONDO PROMOZIONE LETTURA 2026: I COMUNI POTENZIANO LE BIBLIOTECHE CON LE ASSUNZIONI RAPIDE DAGLI ELENCHI IDONEI ASMEL. Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprileIl decreto in Gazzetta Ufficiale stanzia dei fondi per biblioteche scolastiche e sistemi territoriali. Invio domande ad aprile. orizzontescuola.it Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprilePubblicate le regole per le domande per il Fondo per la promozione della lettura: via alle domande dal 1° aprile ... fiscoetasse.com #savethedate Fondo per la promozione della lettura, presentazione domande online dal #1aprile - ore 12:00 https://biblioteche.cultura.gov.it/it/notizie/notizia/Fondo-promozione-lettura-anno-2026/ Ministero della Cultura Ministero dell'Istruzione e del Merit - facebook.com facebook