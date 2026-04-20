Sono passati dieci anni da quando è stata avviata un'iniziativa educativa che si distingue per aver messo al centro il talento degli studenti, offrendo un percorso scolastico su misura. In questo periodo, sono state raccolte molte storie di studenti e famiglie che hanno scelto un metodo diverso rispetto alla scuola tradizionale. La proposta ha attirato l’attenzione di chi cerca un approccio più personalizzato all’istruzione e ha portato a cambiamenti nel modo di pensare all’apprendimento.

Dieci anni fuori dagli schemi e con un orgoglio che si misura più nelle storie che nei numeri. La cooperativa Ippocampo celebra un traguardo importante e un percorso che ha contribuito a cambiare lo sguardo sui disturbi dell’apprendimento: non più etichette di difficoltà, ma chiavi di lettura diverse del talento. Nata nel marzo 2016 dall’esperienza dell’associazione MamySostenibile e con il supporto del Lions Club Vimercate, si è imposta negli anni come punto di riferimento grazie al progetto DSApp-Diverse strategie di apprendimento. Un modello educativo che mette al centro creatività, strumenti digitali e valorizzazione delle inclinazioni individuali, rivolgendosi non solo a studenti con problemi, ma a chiunque cerchi un metodo di studio più efficace, flessibile e su misura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivoluzione educativa. I 10 anni di Ippocampo. La ’scuola’ su misura che dà spazio al talento

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