Una SuperTennis Arena completamente nuova è pronta ad accogliere gli spettatori al Foro Italico in occasione degli Internazionali di Roma 2026, in programma a Roma dal 28 aprile al 17 maggio. E prende il via oggi la vendita dei biglietti. Al via la vendita dei biglietti: ecco come acquistarli. Da oggi sarà possibile acquistare online i biglietti per questo stadio, destinato a diventare una delle grandi novità e uno dei punti di maggiore attrazione della prossima edizione del torneo. La vendita sarà attiva sulla piattaforma ufficiale dell’evento (https:ticketing.internazionalibnlditalia.com) e sul circuito TicketOne. Cos’è la SuperTennis Arena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, al via vendita biglietti: ecco come acquistarli

Articoli correlati

Leggi anche: Inter Roma biglietti, ecco quando escono e come acquistarli: tutte le fasi di vendita

Inizia oggi la vendita dei biglietti per Sanremo 2026: chi può acquistarli e quali sono i prezziDa oggi, 15 gennaio, al via le vendite dei biglietti di Sanremo 2026 (24-28 febbraio): mail Vivaticket ai selezionati, prezzi da 132 a 1.

Aggiornamenti e notizie su Internazionali Roma

Temi più discussi: IBI 26, da lunedì disponibili i biglietti per la SuperTennis Arena; Ora Miami: i prossimi impegni di Sinner (su Sky); Internazionali di tennis 2026 a Roma: biglietti da 1 euro per studenti e scuole; Internazionali BNL d’Italia 2026: debutta la SuperTennis Arena al Foro Italico, come comprare i biglietti.

Internazionali di tennis 2026 a Roma: biglietti da 1 euro per studenti e scuoleGli studenti potranno assistere agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con biglietti a partire da 1 euro. Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e ... funweek.it

Internazionali di tennis 2026 a Roma: cercasi volontari, come candidarsi e qual è la scadenzaSono aperte le candidature per diventare volontari agli Internazionali BNL d’Italia 2026. In vista della 83ª edizione del celebre torneo di tennis che si ... funweek.it

Presentata a Roma la novantesima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, riconosciuta come evento centrale per la promozione del made in Italy e delle eccellenze artigiane italiane e internazionali. facebook

L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT organizza l’evento “Cosaporto. Nascita, evoluzione e riconfigurazione di un modello di business”. L’incontro si terrà il 23 marzo 2026 dalle ore 13:00 in aula 8 e in live streaming. Scopri di più: unint.eu/ev x.com