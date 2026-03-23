Internazionali Roma 2026 al via vendita biglietti | ecco come acquistarli

Da lapresse.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una SuperTennis Arena completamente nuova è pronta ad accogliere gli spettatori al Foro Italico in occasione degli Internazionali di Roma 2026, in programma a Roma dal 28 aprile al 17 maggio. E prende il via oggi la vendita dei biglietti. Al via la vendita dei biglietti: ecco come acquistarli. Da oggi sarà possibile acquistare online i biglietti per questo stadio, destinato a diventare una delle grandi novità e uno dei punti di maggiore attrazione della prossima edizione del torneo. La vendita sarà attiva sulla piattaforma ufficiale dell’evento (https:ticketing.internazionalibnlditalia.com) e sul circuito TicketOne. Cos’è la SuperTennis Arena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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