Biglietti Napoli-Cremonese prezzi e modalità di vendita

Sono disponibili i biglietti per la partita tra il Napoli e la Cremonese, che si giocherà venerdì 24 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Le modalità di vendita sono state annunciate e i biglietti possono essere acquistati attraverso i canali ufficiali. La prenotazione è obbligatoria prima dell’evento e i prezzi variano a seconda dei settori dello stadio.

Sono in vendita i biglietti per Napoli-Cremonese, match che si disputerà venerdì 24 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei biglietti, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima.🔗 Leggi su Napolitoday.it Biglietti Napoli-Roma, prezzi e modalità di venditaCome previsto in fase di campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare... Biglietti Napoli-Torino, prezzi e modalità di venditaLa Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Torino, sfida valida per...