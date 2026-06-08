abbiamo litigato e ci siamo strappati i capelli la rivelazione di malgioglio sulla famosa cantante

Cristiano Malgioglio ha dichiarato di aver avuto uno scontro violento con una cantante durante un'intervista. Ha riferito di aver litigato e di essersi strappato i capelli in quel confronto. Non sono state fornite altre dettagli sulla natura del diverbio o sull'identità della cantante coinvolta.

Durante un’intervista, Cristiano Malgioglio ha svelato di aver litigato in modo violento con una cantante. Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver litigato con una cantante. Ne ha parlato in un’intervista a Da Noi A Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini. Cristiano Malgioglio regala sempre grandi sorprese. Ogni sua intervista è ricca di rivelazioni e curiosità. Ospite di Francesca Fialdini, ha parlato di alcune grandi icone della musica per cui ha scritto i testi, come Mina, Iva Zanicchi, Raffaella Carrà e Patty Pravo. Con queste artiste ha sempre avuto un ottimo rapporto, ma ha svelato che in passato ha avuto un’accesa discussione con un’altra cantante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Abbiamo litigato e ci siamo strappati i capelli, la rivelazione di Malgioglio sulla famosa cantanteCristiano Malgioglio ha rivelato di aver litigato con una cantante. Ne ha parlato in un’intervista a Da Noi A Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini. novella2000.it

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