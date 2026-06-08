' Abbasso il re! Viva la Repubblica' | la lezione di Silvana Sciarra su ' Le donne la conquista del voto e i diritti'
La giurista Silvana Sciarra terrà una lezione sul tema “Le donne, la conquista del voto e i diritti” nel terzo incontro del ciclo “Abbasso il re! Viva la Repubblica”. L’evento è promosso dal Comune di Bari e dal comitato provinciale dell’Anpi. La serie di incontri prevede in totale dieci lezioni di democrazia.
“Le donne, la conquista del voto e i diritti”: è questo il tema che la giurista Silvana Sciarra affronterà nel terzo appuntamento del programma “Abbasso il re! Viva la Repubblica”, dieci lezioni di democrazia promosse dal Comune di Bari e dal comitato provinciale di Bari dell’Anpi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Si parla di: Donne, voto e diritti, Silvana Sciarra ospite a Bari per le lezioni sulla Repubblica; Bari, la lezione di Silvana Sciarra sui diritti delle donne nel programma Abbasso il re! Viva la Repubblica.
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