' Abbasso il re! Viva la Repubblica' | la lezione di Silvana Sciarra su ' Le donne la conquista del voto e i diritti'

Notizia in breve

La giurista Silvana Sciarra terrà una lezione sul tema “Le donne, la conquista del voto e i diritti” nel terzo incontro del ciclo “Abbasso il re! Viva la Repubblica”. L’evento è promosso dal Comune di Bari e dal comitato provinciale dell’Anpi. La serie di incontri prevede in totale dieci lezioni di democrazia.