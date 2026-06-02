Viva la Repubblica E le donne Ottant’anni fa un voto storico a Ravenna fu un plebiscito
L’8 giugno 1946, a Ravenna si svolse un plebiscito per il referendum istituzionale. Durante i due giorni di votazione, la città registrò il risultato più alto a favore della Repubblica, con l’88% dei voti. Era il risultato di un voto nazionale che avrebbe deciso la forma di governo italiana dopo la fine della monarchia. Ottant’anni fa, il risultato si tradusse in un passaggio chiave per l’Italia.
Ottant’anni fa, nel referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946 indetto per determinare la forma di governo dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, Ravenna fece registrare la percentuale più alta a favore della Repubblica con l’88.5% dei voti rispetto all’11.5% della Monarchia. Sebbene a livello nazionale la Repubblica ebbe la meglio con circa 2 milioni di voti di scarto, a Ravenna il consenso repubblicano ebbe le caratteristiche del plebiscito perché ben nove elettori su dieci scelsero la Repubblica. E per la prima volta, inoltre, furono ammesse al voto anche le donne. Per il Referendum il Comune di Ravenna allestì 66 sezioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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