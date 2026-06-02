Ottant’anni fa, nel referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946 indetto per determinare la forma di governo dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale, Ravenna fece registrare la percentuale più alta a favore della Repubblica con l’88.5% dei voti rispetto all’11.5% della Monarchia. Sebbene a livello nazionale la Repubblica ebbe la meglio con circa 2 milioni di voti di scarto, a Ravenna il consenso repubblicano ebbe le caratteristiche del plebiscito perché ben nove elettori su dieci scelsero la Repubblica. E per la prima volta, inoltre, furono ammesse al voto anche le donne. Per il Referendum il Comune di Ravenna allestì 66 sezioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viva la Repubblica. E le donne. Ottant’anni fa un voto storico, a Ravenna fu un plebiscito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

80 anni della Repubblica e dell'Assemblea Costituente. Intervista allo storico Ciro Raia

Notizie e thread social correlati

’Ottant’anni del voto alle donne’. Il Comune celebra le sue consigliereIl Comune ha celebrato gli ottant’anni del diritto di voto alle donne con un evento nella Loggia dei Nove.

La voce delle donne entra nella storia. A ottant'anni dal votoUna mostra commemorativa sarà inaugurata per celebrare gli ottant’anni dal voto femminile in Italia.

Temi più discussi: Partigiane e Costituenti, radice viva della Repubblica; È viva la Repubblica! Fondata sul lavoro e che ripudia la guerra; Mattarella e il 2 giugno: La Repubblica è nata da un corale esercizio di democrazia. Ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini; CAO Nazionale. Gli auguri del presidente Andrea Senna per la Festa della Repubblica.

Viva la Repubblica! x.com

Armatura dei stormtrooper e la Nuova Repubblica reddit

La Repubblica è donna. Nel volto sognante di Anna c'è il manifesto della rinascitaIl celebe scatto di Federico Patellani racconta il valore del voto del 2 giugno 1946 e il significato di quella scelta. Fino al 5 luglio la mostra al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo ... avvenire.it

REPVBBLICA VIVA, MEMORIA, MUSICA E COSTITUZIONE AL TEATRO BONI DI ACQUAPENDENTENewTuscia - ACQUAPENDENTE - Uno spettacolo tra memoria, letture, musica e Costituzione, promosso dal Comune di Acquapendente in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica i ... newtuscia.it