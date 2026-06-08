AAA | Aggiornamento sull’infortunio di Jack Cartwheel

Jack Cartwheel ha aggiornato sulla sua condizione dopo l’infortunio al braccio avvenuto a metà aprile durante un evento a Las Vegas. L’atleta ha fornito dettagli sull’evoluzione del suo stato di salute, senza specificare ulteriori informazioni. L’infortunio si è verificato durante un evento di wrestling e ha suscitato preoccupazioni sul suo futuro nel settore. Non sono stati comunicati altri dettagli medici o tempi di recupero.

Il brutale infortunio al bracccio riportato durante la sua apparizione in GCW a metà aprile a Las Vegas per The Wrld On Lucha ha fatto temere davvero il peggio per il futuro imminente di Jack Cartwheel, il quale ha voluto fornire personalmente dettagli sull’evoluzione del suo stato di salute. Intervento scampato per Jack Cartwheel. Le condizioni del suo gomito erano talmente preoccupanti da costringere il direttore di gara ad interrompere anzitempo il match tra Cartwheel e Galeno Del Mar: la situazione è apparsa fin da subito seria, e la risoluzione non sembrava passare per una strada in discesa. Tuttavia, lo stesso Jack Cartwheel ha fornito un aggiornamento più che incoraggiante riguardo alla sua ripresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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