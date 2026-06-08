Adriano Panatta ha rivelato di aver sussurrato una frase a Zverev e di aver capito il grande segreto di Cobolli osservandolo da vicino. Durante la premiazione del Roland Garros, l’abbraccio tra Cobolli e Panatta prima della consegna del premio è stato il momento più toccante.

L’abbraccio tra Flavio Cobolli e Adriano Panatta prima della consegna del “piatto d’argento” è stato il momento più bello della premiazione del Roland Garros. Traspirava da una parte il rispetto del finalista del Roland Garros per una leggenda del tennis italiano, dall’altra la profonda stima del vincitore dello Slam parigino nel 1976 nei confronti di chi è andato a un soffio dall’emulare la sua impresa esattamente 50 anni dopo. Nel mezzo ci si è messo Alexander Zverev, che però ha dovuto lottare cinque set e oltre quattro ore per conquistare la Coppa dei Moschettieri. Panatta, parlando con Paolo Bertolucci nel corso del loro celebre podcast “ La Telefonata “, ha svelato cosa è accaduto nel corso della premiazione e le sue sensazioni sulla finale, vissuta dal vivo sul Philippe-Chatrier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “A Zverev ho sussurrato una frase. Vedendo da vicino Cobolli ho capito il suo grande segreto”: parla Panatta

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