Leao ha presentato una richiesta ufficiale di cessione dal Milan durante questa finestra di mercato. Tra le possibili destinazioni, si parla anche del Fenerbahçe. Un rappresentante ha confermato di aver avuto un confronto con il giocatore, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue intenzioni o preferenze. La trattativa tra il club e il giocatore è ancora in corso, senza ulteriori sviluppi noti al momento.

"Ho dato tutto, voglio un altro campionato", queste le parole shock di Rafael Leao, che nella notte ha detto addio al Milan. Il portoghese ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare i rossoneri durante il prossimo calciomercato estivo. Il prezzo potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro, anche se la speranza dei rossoneri è che i Mondiali negli USA rialzino il valore del portoghese, il quale non parte come prima scelta dell'attacco del Portogallo. Tra le possibili opzioni per il futuro di Leao c'è anche il Fenerbahçe. Tra una settimana, a Istanbul si celebrano le elezioni per scegliere il nuovo presidente del club con in corsa anche Hakan Safi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao nel destino del Fenerbahçe? Parla Safi: “Ho parlato con lui, ecco cosa ho capito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fenerbahçe ile anlan Rafael Leaodan Galatasaray hamlesi

Notizie e thread social correlati

Maldini rompe il silenzio a Istanbul: “Ecco perché ho incontrato il Fenerbahçe e cosa ho detto per il futuro del club”Paolo Maldini ha rivelato al quotidiano turco 'Sabah' di aver incontrato un rappresentante del Fenerbahçe a Istanbul.

Lukaku: “Ho parlato con Conte, gli ho chiesto scusa. Lui ha detto che non mi vedeva più come prima”Romelu Lukaku ha dichiarato di aver parlato con l'allenatore, chiedendo scusa dopo l'incidente con il Napoli.