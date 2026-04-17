Adriano Panatta ha commentato le possibilità di Jannik Sinner di vincere il torneo di Roma, sottolineando che il tennista arriva alla competizione con il testa di serie numero uno. Con un tono ironico, Panatta ha ricordato che Sinner ora sembra avere meno difficoltà sulla terra battuta e ha auspicato che l’Italia possa tornare a vincere in casa, facendo riferimento anche ai suoi anni di esperienza.

“Sinner arriva a Roma da numero uno, è tempo che l’Italia torni a vincere in casa? Sarebbe pure ora, tra un po’ ho cento anni.”, con la sua solita ironia, Adriano Panatta ha parlato così delle ambizioni di Jannik Sinner nel momento più caldo della stagione sulla terra battuta. L’altoatesino arriva da un momento magico: tre Masters 1000 consecutivi nel 2026 (due su cemento – Indian Wells e Miami – e il primo sulla terra, a Montecarlo ) e un quarto – quello di Madrid – nel mirino. L’obiettivo è quello di arrivare nella miglior condizione possibile sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros. “Secondo me ha la possibilità di vincere sia Roma che Parigi, questo senza dubbio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner vincerà Roma? Sarebbe pure ora, tra un po’ ho 100 anni. L’ho visto giocare, ora su terra ha meno difficoltà”: parla Panatta

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