A vedere il Roland Garros

Da ilpost.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra gli ospiti presenti al Roland Garros ci sono stati attori come Brad Pitt, Léa Seydoux e Lily Collins, oltre al musicista Pharrell. La presenza di queste celebrità sugli spalti ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali incontri o interazioni con i giocatori durante l’evento.

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Sugli spalti del torneo di tennis sono passati Brad Pitt, Léa Seydoux, Lily Collins, Pharrell Williams, Maria Sharapova e Andre Agassi, tra gli altri Domenica il torneo di tennis del Roland Garros si è concluso con la vittoria del tedesco Alexander Zverev, che ha battuto in finale l’italiano Flavio Cobolli dopo che sabato Mirra Andreeva aveva vinto il torneo femminile. In quei giorni e in quelli precedenti i fotografi hanno spesso girato le macchine fotografiche dai campi dai tennis verso gli spalti, affollati di facce note specialmente in occasione delle finali. A guardare le partite in campo si sono visti, tra gli altri, un buon numero di attori e attrici – Brad Pitt, Léa Seydoux, Russell Crowe, Lily Collins, Chris Pine, Marion Cotillard – e anche po’ di tennisti che non vediamo più in campo: Maria Sharapova, Boris Becker, Andre Agassi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Dove vedere in chiaro Cobolli-Arnaldi (Roland Garros)

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