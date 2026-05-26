Roland Garros debutto per Sinner | quando e dove vedere il match

Oggi Jannik Sinner scende in campo per il suo debutto a Roland Garros. Dopo aver vinto gli Internazionali di Roma, il tennista italiano affronta nel primo turno il francese Clément Tabur, che occupa la posizione 171 nel ranking Atp. La partita si gioca sulla terra rossa del torneo parigino e sarà possibile seguirla in diretta.

È il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros. Dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, il numero uno del mondo debutta nello Slam parigino sulla terra rossa contro il francese Clément Tabur, attuale numero 171 del ranking Atp. Un primo turno che sulla carta vede favorito l’azzurro, ma che rappresenta comunque il primo vero passo verso quello che Sinner considera il grande obiettivo della sua stagione. Il tennista altoatesino arriva a Parigi in uno dei momenti migliori della sua carriera. Il successo di Roma ha rafforzato ulteriormente la sua fiducia e anche le parole pronunciate al media day raccontano un giocatore consapevole della propria forza ma anche della fatica accumulata negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV

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Quello di oggi è il giorno del debutto di #Sinner al #RolandGarros. E' sempre un piacere vedere giocare #Jannik, ma una domanda sorge spontanea: il numero uno del mondo gioca per dare a me e a tutti quel piacere, o per incassare i quasi tre milioncini che x.com

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